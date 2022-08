Par Steve Nadjar pour Actualité Juive numéro 1648

Des révélations de la presse israélienne coïncident avec le durcissement du dialogue entre les représentants de la communauté internationale et l’Iran, engagé dans des négociations nucléaires à Vienne.

L’hypothèse d’une attaque israélienne contre un ou plusieurs sites nucléaires iraniens a toujours buté jusque-là sur une considération technique : comment atteindre Natanz ou Fordow sans l’appui d’avions ravitailleurs, intervenant, qui plus est, dans l’espace aérien de pays tiers ? L’autonomie des F-35I ne dépassant pas les 1 200

kilomètres, la question travaille depuis plusieurs années les meilleurs experts israéliens… qui ont peut-être fini par trouver la solution.

Selon le Jerusalem Post, les ingénieurs israéliens seraient parvenus à modifier certains des modèles « Adir » pour

mener des frappes en profondeur, le cas échéant contre la République islamique. Le site spécialisé Opex360 évoque deux hypothèses : un moteur F-135 moins gourmand ou, plus probablement, la mise au point de réservoirs externes ne venant pas saper pour autant la furtivité des avions de chasse développés à l’origine par Lockheed-Martin. La firme américaine planchait déjà sur la question en 2019. La contenance des réservoirs externes visés s’établissait alors entre 2 000 et 2 700 litres de carburant. Des F-35I pourraient parfois bientôt

bénéficier de ce que les Américains qualifient de « bunker buster », une bombe surpuissante capable de

pénétrer les sites les plus fortifiés ou enfouis…comme l’usine souterraine d’enrichissement d’uranium de Fordow par exemple. La société Rafael Advanced Defence Systems a développé une nouvelle bombe comparable

aux GBU-28 ou 31 américains, lourde de 2 200 livres. Tandis que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne exhortaient la semaine dernière l’Iran à « respecter ses obligations juridiques, et à coopérer avec l’AIEA », Jérusalem se prépare au pire : l’échec des négociations à Vienne et une fuite en avant vers la bombe

des dirigeants de la République islamique.

