Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a inauguré le traditionnel mois d’hommage rendu par la nation américaine à ses citoyens juifs. Le mois de « reconnaissance envers les Juifs américains » avait été introduit par l’ancien président George W. Bush en 2006.

Mike Pompeo: « Durant les siècles qui ont suivi la naissance des Etats-Unis, de nombre Juifs américains ont enrichi la culture et le caractère particulier des Etats-Unis. A l’occasion du mois de reconnaissance je veux exprimer notre engagement envers les communautés juives qui vivent parmi nous et les assurer de notre mobilisation déterminée pour débarrasser le monde du fléau de l’antisémitisme ».

De son côté le président Donald Trump a publié lui-aussi une déclaration : « En 1654, les premiers colons Juifs sont arrivés ici, dans la New-Amsterdam, la future New-York afin d’y trouver la liberté religieuse. Dans les siècles qui ont suivi, les Juifs ont contribué dans d’innombrables domaines à la culture et au caractère de notre pays : dans les arts, les sciences, l’économie etc. Il n’y a pas de domaine où nous nous n’avons pas profité de leurs aptitudes, leur inspiration, leur vision, leur expertise, leur inventivité et leur dévouement. Durant ce mois d’hommage aux Juifs, nous leur exprimons tout notre respect et célébrons les multiples manières avec lesquelles ils enrichissent notre pays et le monde entier(…)Tout au long de son histoire, le peuple juif a fait preuve d’un esprit inébranlable, en surmontant la souffrance, la persécution et la violence cruelle. De manière tragique, des hommes, des femmes et des enfants juifs continuent à faire face à des discriminations, des persécutions et des violences antisémites. Des institutions juives et des synagogues continuent à être des cibles de vandalisme et de destructions. Cette haine est inacceptable et elle n’a de place ni dans nos coeurs ni dans notre société… ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90