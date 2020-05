Lundi, plus tôt dans la journée, le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait participé à une vidéoconférence avec des dirigeants étrangers, à l’invitation d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Lors de cette réunion, le chef du gouvernement israélien avait annoncé qu’Israël allait investir 60 millions de dollars pour la recherche et le développement de médicaments et vaccins contre le virus du Corona. « J’espère travailler avec d’autres pays et user de nos capacités particulières afin de trouver des solutions qui aideront tout le monde », avait notamment dit Binyamin Netanyahou.