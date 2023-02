Ned Price, le porte-parole du secrétariat d’Etat américain, a publié un tweet cette nuit dans lequel il affirme que les Etats-Unis »condamnent la violence d’aujourd’hui en Cisjordanie, comprenant l’attentat qui a coûté la vie à deux Israéliens et la violence des colons, qui s’est soldée par la mort d’un Palestinien, plus de 100 blessés et la destruction de biens. Ces développements prouvent la nécessité absolue de faire baisser les tensions dans les mots et dans les faits. Les Etats-Unis continueront à oeuvrer avec les Israéliens et les Palestiniens ainsi qu’avec nos partenaires régionaux pour restaurer le calme ».

Hier, au moment où se déroulait l’attentat meurtrier à Hawara, lors duquel Hallel et Yaguel Yaniv, z’l, ont été assassinés, une délégation israélienne rencontrait une délégation palestinienne à Akaba, en Jordanie, sous l’égide des Etats-Unis, de la Jordanie et de l’Egypte. Le sujet des discussions était les tensions sécuritaires et les moyens de les réduire en prévision du Ramadan.

A la sortie de ce sommet, les conclusions divergeaient entre les participants. Les Etats-Unis ont affirmé qu’Israël s’était engagé, à geler les constructions en Judée-Samarie, pendant 4 mois et à ne pas officialiser de nouvelles implantations pendant 6 mois.

Ce compte-rendu a immédiatement été démenti par le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou et le chef du conseil de sécurité nationale, Tsahi Hanegbi, présent à Akaba. Ils ont assuré qu’Israël continuerait à construire en Judée-Samarie suivant le calendrier prévu et que, comme annoncé, 9 nouvelles implantations seront régularisées.

»Contrairement à ce qui a été rapporté sur la réunion en Jordanie, il n’y a aucun changement dans la politique israélienne. Dans les mois à venir, l’État d’Israël autorisera neuf avant-postes et approuvera 9 500 nouveaux logements en Judée-Samarie. Il n’y a pas de gel de la construction ou de changement du statu quo sur le Mont du Temple ; il n’y a pas non plus de restriction à l’activité de Tsahal », a publié Tsahi Hanegbi.

Les ministres Smotrich et Ben Gvir ont aussi réagi à ces déclarations américaines en insistant sur le fait qu’aucun gel des constructions ni aucune limitation des activités de Tsahal en Judée-Samarie ne seraient envisagés.