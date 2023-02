Quelques heures après l’attentat qui a coûté la vie à Hallel et Yaguel Yaniv, z’l, des maisons et des voitures palestiniennes ont été brûlés dans le village arabe de Hawara.

Des habitants des implantations juives voisines seraient à l’origine de ces actes de vengeance. Les forces de sécurité israéliennes ont dû aider plusieurs dizaines de Palestiniens à sortir de leurs maisons en flammes.

Quinze maisons et trente voitures palestiniennes auraient été incendiées.

Au carrefour d’Itzhar, des Palestiniens et des Juifs se sont jetés des pierres. Deux jeunes Israéliens de 16 ans ont été blessés après avoir inhalé du gaz lacrymogène. Trois autres ont été blessés par des jets de pierre au carrefour de Tapouah.

Face à cette situation, le Premier ministre, Binyamin Netanyahou a publié un film dans lequel il appelle à ne pas se faire justice soi-même: »Aujourd’hui s’est produit un drame absolu. Tsahal et les forces de sécurité sont actuellement à la recherche de l’assassin. Nous le trouverons et nous le capturerons, nous réglerons nos comptes avec lui. Je vous le demande, ne vous faites pas justice vous-mêmes. Je demande de laisser Tsahal et les forces de sécurité travailler, je vous rappelle que lors de ces dernières semaines, des dizaines de terroristes ont été éliminés et des dizaines d’attentats évités. Laissez Tsahal mettre la main sur l’assassin, ne vous faites pas justice vous-mêmes et ensemble nous vaincrons le terrorisme ».

Yoav Galant, le ministre de la Défense, a lui aussi appelé au calme: »A la fin d’une journée difficile et douloureuse, pendant laquelle deux jeunes frères ont été assassiné par un odieux terroriste, j’appelle les citoyens d’Israël à ne pas se faire justice eux-mêmes. Les débordements à Hawara mettent en danger les citoyens, nuisent aux activités des forces de sécurité dans leur chasse au terroriste. Je fais confiance aux combattants de Tsahal et je suis certain qu’ils mettront la main sur les assassins ».

Le Président Herzog a lancé un appel identique.

Davidi Ben Tsion, le vice-président du conseil régional de Samarie a tweeté après l’attentat: »Ici, à Hawara, a été versé le sang de nos enfants. Il faut effacer le village de Hawara. Stop aux promesses de construction et de renforcement des implantations, nous devons restaurer la dissuasion immédiatement, sans pitité ».

Plus tard, il a publié un autre tweet: »Nos amis à Hawara se comportent exactement comme des personnes dont deux amis ont été assassinés de sang-froid aujourd’hui, à bout portant. L’idée que le Juif de Samarie est un Juif galoutique, qui va accepter de se faire poignarder en plein coeur et dire poliment merci est naïve et puérile ».

Parallèlement, un groupe de personnes a décidé de réinvestir le yishouv Evyatar, près du carrefour de Tapouah en Samarie, en réaction à l’attentat. Des films circulent sur les réseaux sociaux pour appeler le maximum de personnes à rejoindre Evyatar afin de rendre impossible leur expulsion par les forces de l’ordre.