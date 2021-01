La mobilisation de la population pour recevoir le vaccin est extrêmement importante car elle peut conduire à une diminution de la contamination et au retour à une vie normale. Il est cependant légitime de se poser des questions sur le vaccin et, parce qu’à la Maccabi nous souhaitons vous délivrer le meilleur service de santé, il est de notre devoir d’y répondre.

La Maccabi r é pond à vos questions sur le vaccin contre le Corona

Une vaccination massive, du plus grand nombre de personnes possible, dans un laps de temps relativement court, permettra d’atteindre un état d ‘«immunité collective» qui protégera le grand public contre le Corona virus.

Le vaccin est il efficace ?

Selon les expériences publiées jusqu’à présent, les vaccins ont montré un taux de réussite de 95% concernant leur efficacité dans la prévention de la morbidité dûe au Corona.

Et oui, chez ceux qui sont tombés malades malgré le vaccin, celui-ci s’est révélé efficace car il a réduit le risque de maladie plus grave.

Y a-t- il des effets secondaires du vaccin contre le Corona ?

Jusqu’à présent, sur les 77 000 personnes dans le monde sur lesquelles a été expérimenté le vaccin ( groupes expérimentaux Pfizer et Moderna), aucun effet secondaire significatif n’a été observé.

Il peut y avoir des effets indésirables insignifiants à l’endroit de l’injection (rougeur, douleur, léger gonflement), fièvre, faiblesse ou douleurs musculaires. Ces effets disparaissent d’eux-mêmes, une semaine au maximum après avoir reçu le vaccin et sont en fait l’expression d’une activité protectrice du système immunitaire.

Qui ne pourra pas recevoir le vaccin Corona à ce stade ?

Pour l’heure, les femmes enceintes, celles qui allaitent et les enfants de moins de 16 ans ne seront pas vaccinés, car le vaccin n’a pas été expérimenté sur ces populations.

Par ailleurs, la recommandation est pour le moment de ne pas vacciner ceux qui ont été précédemment contaminés et se sont rétablis.

Pourquoi le vaccin comprend-il deux doses ?La première dose contribue généralement à familiariser le système immunitaire avec le virus, et la deuxième dose intensifie la réponse du système immunitaire . La protection maximale du vaccin commence environ après une semaine après avoir reçu la deuxième dose. C’est la raison pour laquelle il faut continuer d’appliquer avec soin les règles de distanciation sociale et sanitaires !

Commet se fait-on vacciner ?

Pour le moment les personnes âgées de 60 ans et plus sont éligible à recevoir le vaccin (ainsi que le personnel médical).

Bientôt le vaccin sera accessible à l’ensemble de la population.

Si vous faites partie de la population concernée, vous pouvez prendre rendez-vous soit via l’application Maccabi soit par téléphone en composant *3555

