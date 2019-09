Samedi soir, le président de la Liste arabe Ayman Oudeh a lancé un appel “étrange” à ses électeurs de la population arabe israélienne: “Je vous demande de me faire confiance de manière particulière dès aujourd’hui et pour a semaine qui vient afin de réaliser quelque chose de grand pour le bien de notre peuple, et je peux vous certifier qu’il s’agit de quelque chose d’historique!”.

Comment comprendre cet appel autrement que comme l’annonce d’un soutien à Benny Gantz!

Cette hypothèse n’est toutefois pas acceptée par le parti Balad, composante de la Liste arabe qui refuse d’accorder son soutien à l’ancien chef d’Etat-major qu’il considère comme un “criminel de guerre”. C’est le cas aussi des autres composantes de la Liste arabe mais qui mettent pour l’instant ceci de côté d’un point de vue tactique.

Beaucoup d’informations – pas toujours vérifiées – circulent depuis la séance tenue samedi par la Liste arabe quant aux aux conditions – la plupart farfelues – d’un ralliement à Benny Gantz: suppression de la Loi de la Nation, adoption de la solution des deux Etats et reprise des pourparlers sans conditions préalables, présidence des commissions des Finances et de l’Intérieur, cessation des destructions de maisons arabes illégales, enveloppe de 64 milliards de shekels pour des projets dans le secteur arabe, égalité de droits absolue dans tous les domaines entre Juifs et Arabes, construction d’une nouvelle ville arabe, cessations des “attaques” sur Gaza, et en Syrie etc. etc. etc.

De son côté, le parti Bleu-Blanc a démenti toute négociation avec la Liste arabe. On comprend aisément cette posture.

Le ministre des Transports Betzalel Smotritch (Ihoud Leoumi) a très sévèrement dénoncé cette éventualité: “Gantz, Lapid et Lieberman sont en train de liquider le sionisme et l’Etat de droit en tentant de prendre le pouvoir à tout prix. Ils rejettent leurs frères orthodoxes mais sont prêts à s’allier avec ceux qui soutiennent le terrorisme et qui refusent l’existence d’un Etat juif. C’est surtout triste. Et que feront dans ce gouvernement des Hauser, Hendel et Cie? La haine de Netanyahou les fait perdre toute raison et toute religion”.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90