Durant la journée de samedi, les médias syriens ont passé en boucle des images d’un drone multirotors chargé d’explosifs que l’armée syrienne aurait repéré et abattu au-dessus du Hermon alors qu’il pénétrait en territoire syrien. Les artificiers de l’armée syrienne auraient neutralisé les charges que portait le drone.

Mais samedi soir, le porte-parole de Tsahal en langue arabe, lieutenant-colonel Avihaï Edery, a publié un communiqué cocasse: “Est-il possible que la main droite ne sache pas ce que la main gauche fait? Aujourd’hui, nous avons eu la preuve que le général Qassem Suleimani fait ce qu’il veut en Syrie sans même en avertir le régime d’Assad! Le drone a été abattu samedi matin au-dessus du Hermon au même endroit d’où des hommes de Suleimani et du Hezbollah avaient tenté de lancer un drone vers Israël il y a un mois. En tout cas, ce n’est pas un drone de Tsahal! Merci à l’agence Sana et aux photos diffusées en peu partout qui nous ont permis de constater de démontrer une nouvelle fois l’ampleur des activités iraniennes dans le secteur!”

Photo Twitter