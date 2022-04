Le Hamas a mis au point une technique bien rôdée pour appâter les soldats de Tsahal et autres personnel servant les services sensibles sur les réseaux sociaux et les piéger.

Selon les statistiques, la grande majorité des victimes qui tombent dans le piège cybernétique du Hamas sont des hommes, qui du fait de leur profil à l’armée ou dans les services de sécurité constituent des cibles intéressantes pour l’organisation terroriste. Le but de la manoeuvre est d’avoir accès à leur téléphone et leurs ordinateurs et d’y placer des logiciels espions.

La méthode du Hamas a été analysée et dévoilée par Cyberseason, une cybersociété de défense. Les proies sont repérées sur FaceBook. Elles sont appâtées par des faux profils de jeunes et jolies femmes, en hébreu.

»On peut constater que les terroristes ont fait un travail remarquable dans la création de ces faux profils. Ils y publient régulièrement des posts, partagent des photos, s’expriment dans un très bon hébreu, rejoignent des groupes actifs et ajoutent à leur liste d’amis, ceux de leur proie. Tout cela crée un personnage qui apparait fiable », décrit Cyberseason.

Une fois que le lien est établi entre le compte de la proie et celle de l’agresseur, une conversation virtuelle est engagée. Ce contact dure pendant un bon moment et comprend des contenus à caractère sexuel. A un certain stade, la »jolie jeune femme » incite son interlocuteur à passer sur whatsapp afin de poursuivre une conversation plus intime.

Lorsque la victime accepte, les agresseurs demandent à leur proie de télécharger une application sécurisée afin de pouvoir librement discuter de sujets intimes. Cette application qui a l’air inoffensive comprend un virus qui s’installe dans le téléphone portable. Les agresseurs obtiennent alors un total contrôle sur l’appareil téléphonique y compris un accès au micro et à la caméra ainsi qu’aux documents et photos qui s’y trouvent.

Et cela va encore plus loin. Les terroristes parviennent à convaincre leurs victimes d’échanger avec eux depuis les appareils de leur lieu de service en prenant contact avec eux volontairement pendant leurs heures de travail.

Si cette option fonctionne alors les agresseurs font passer à leur proie un lien pour télécharger un film intime. Ce lien conduit à un fichier RAR qui contient le virus mais qui ouvre malgré tout la vidéo en question afin de ne pas éveiller les soupçons. A l’instant ou le fichier est ouvert sur l’ordinateur alors les agresseurs ont un accès total à l’appareil et peuvent voler des données qui s’y trouvent ou qui sont sur le réseau de l’organisation dans laquelle la victime sert.

Les enquêteurs de Cyberseason insistent sur le fait que contrairement à ce qui se faisait dans le passé, les faux profils créés aujourd’hui sont très bien faits et indétectables pour un oeil non exercé.

La société Cyberseason a alerté les services de sécurité israéliens ainsi que la plateforme FaceBook des résultats de son enquête.