Depuis qu’elle a annoncé sa démission de la coalition, Idit Silman a été attaquée par certains députés de gauche, des journalistes de gauche et des électeurs de gauche. Elle a même fait l’objet de menaces qui ont contraint les services de sécurité à augmenter le niveau de surveillance autour d’elle.

En revanche, aucune remarque désobligeante de la part des membres du gouvernement.

Naftali Bennett a justifié sa démarche par les pressions »terribles » dont elle aurait fait l’objet et qui aurait fini par avoir raison d’elle. Benny Gantz s’est contenté d’une réflexion très générale.

Du côté de Lapid, Shaked, Liberman ou Saar, silence radio. Le chef de la formation Israël Beitenou à la Knesset, Evgeny Sova, dans une interview sur Aroutz 7, tresse des lauriers à celle qui était jusqu’à hier la présidente de la coalition.

Le ministre Kahana a publié aujourd’hui une lettre adressée à ses collègues de la coalition, et plus particulièrement à l’aile gauche. Il y raconte comment les députés de l’aile droite ont à subir des manifestations et des critiques permanentes alors que ceux de gauche sont accueillis partout sous les applaudissements. Il demande donc aux partis de gauche de s’abstenir de lancer des polémiques sur des sujets qui mettraient ceux de droite en porte à faux avec leur base électorale. Il s’appuie, pour cette demande, sur l’accord de coalition.

Il termine sa lettre par un mot à Idit Silman, qu’il se garde bien de critiquer, et à qui il dit qu’il est toujours possible de réparer.

Si au sein du gouvernement, on a décidé de ménager Idit Silman, c’est pour une raison stratégique. On espère ainsi réussir à la convaincre de ne pas voter systématiquement contre la coalition. Ainsi, pensent les responsables gouvernementaux, ils pourront continuer à faire vivre leur coalition et poursuivre leur activité législative. Ils estiment aussi que Silman serait gagnante puisqu’elle deviendrait déterminante pour chaque camp.

Le fait qu’elle ait explicitement dit qu’elle allait, à partir de maintenant, travailler à la constitution d’un autre gouvernement, de droite, n’a pas l’air de dissuader la coalition d’où elle vient.

En attendant, les flèches sont dirigées vers Ami’haï Chikli, le premier de Yamina à s’être opposé à la coalition. Il pourrait être déclaré »dissident » et ainsi perdre la possibilité de courir aux prochaines élections au sein d’un parti qui siège déjà à la Knesset.