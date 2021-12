Le vice-ministre de la Défense Alon Schuster s’est rendu mardi en visite à la yeshivat-hesder orthodoxe « ‘Hedvata » située à Gan Yavneh. Il y a rencontré des étudiants qui font la préparation « Betzavta » pour un service militaire dans des unités combattantes, a parlé de son service militaire et s’est entretenu avec des rabbanim responsables du programme.

Aux étudiants, Alon Schuster a dit : « Vous prenez part à un effort national prodigieux qui est d’amener à Tsahal la crème de la population. Vous vous trouvez à un carrefour de la plus haute importance dans le domaine de l’intégration des orthodoxes dans la société israélienne. Je vous salue dans votre mission et votre effort ».

Le directeur-général du programme « ‘Hedvata », rav Yonatan Reiss a dit : « Je remercie le vice-ministre de la Défense Schuster qui a pris de son temps pour venir voir de plus près nos structures de préparation à Tsahal, des jeunes orthodoxes qui veulent s’intégrer et contribuer à la société tout en observant sans compromis toutes les prescriptions religieuses. L’idée qu’un jeune orthodoxe qui ne se retrouve pas dans le cadre de la yeshiva puisse intégrer Tsahal s’instille peu à peu, et il s’agit d’une solution et pas d’un problème ».

Le directeur-général de l’association « Netsa’h Yehouda », qui collabore à ce projet, commandant (rés.) Yossi Lévy a dit : « Chacun des jeunes qui se trouvent ici est un jeune courageux qui a décidé de prendre part à la défense de l’Etat d’Israël. La combinaison d’un style de vie orthodoxe et d’un service militaire conséquent est l’application parfaite du l’expression historique ‘le livre et le glaive’ et prouve que dans le peuple juif, ce qui est commun est plus fort que ce qui sépare ».

