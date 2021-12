Les députés Chlomo Karhi (Likoud) et Betzalel Smotritch (Hatziyonout Hadatit) ont organisé un colloque d’urgence sur les violences arabes et bédouines ans le Néguev, en Galilée, à Jérusalem et dans les villes mixtes.

Y assistent d’autres députés, comme Itamar Ben Gvir (Hatziyonout Hadatit), Yoav Ben Tsur (Shass) et même Mossi Raz (Meretz). Il faut savoir que ce colloque était déjà prévu depuis quelques semaines mais n’avait pas été autorisé par le président de la Knesset Micky Lévy (Yesh Atid) qui par ailleurs avait autorisé sans problème la tenue du colloque sur la « violence des Juifs de Judée-Samarie envers les ‘Palestiniens' », de surcroît le jour où était enterré Eliyahou-David Kay hy »d, assassiné par un terroriste du Hamas. Pour contourner l’opposition du président de la Knesset, les organisateurs ont dû organiser cette réunion sous l’égide du lobby parlementaire pour le Néguev.

Lors des discussions, Chlomo Karhi a dit : « Ceux qui incitent contre l’Etat d’Israël dans les mosquées, ceux qui usent de violence envers les Juifs pour des raisons nationalistes doivent en payer le prix et être sévèrement sanctionnés jusqu’à la déchéance de citoyenneté ».

Des représentants de villes mixtes ont témoigné d’un phénomène inquiétant et que personne n’aurait imaginé dans l’Etat d’Israël : des Juifs, des enfants aussi, ôtent leur kippa dans certains endroits de peur d’être attaqués, comme cela se passe dans certains pays de diaspora !! Ils ont attribué la responsabilité de ce phénomène au manque de dissuasion et de fermeté des forces de l’ordre dû notamment au fait que le gouvernement est l’otage du parti islamique ainsi qu’à l’indulgence du système judiciaire.

Betzlalel Smotritch a notamment rappelé que les représentants du Parquet ou de la police qui ont été conviés à cette séance ont décliné l’invitation !

Photo Yossi Aloni / Flash 90