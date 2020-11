Le président russe Vladimir Poutine a exprimé son désir de renforcer sa coopération avec Israël dans le domaine de la lutte contre le Corona. Il a confirmé qu’Israël a déjà acheté des vaccins de fabrication russe et il a même évoqué son intention de permettre une production de ce vaccin en Israël.

Vladimir Poutine a tenu ces propos lors de la cérémonie de remise des lettres de créances de nouveaux ambassadeurs étrangers, dont celui d’Israël, Alexander Ben-Tsvi. Devant lui, le président russe a souligné ses très bonnes relations avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou : « Nos relations avec Israël sont bonnes et productives. J’entretiens une relation constante avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou sur des questions sujets internationales et régionales. La Russie et Israël sont unies dans leur détermination à préserver la vérité historique sur les événements de la Seconde mondiale, à s’opposer aux falsifications de l’Histoire et à empêcher l’oubli des morts de la Shoah, victimes du nazisme.

Binyamin Netanyahou et Vladimir Poutine sont probablement parmi les dirigeants d’Etat qui s’entretiennent les plus souvent au téléphone.

Photo Amos Ben Gershom GPO