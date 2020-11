La permissivité jusqu’à l’absurde de la démocratie israélienne une nouvelle fois à l’oeuvre : répondant à une plainte, la commission parlementaire de l’éthique a fait savoir que la participation de députés israéliens à des colloques ou réunions organisées par des organisations terroristes ou appelant au boycott d’Israël constituaient des « actions politiques légitimes » et qu’elle ne pouvait pas interférer dans ces questions !

Une plainte avait été déposée par Shaï Glick au nom de l’organisation « Betzalmo » contre les députés Ayman Oudeh et Sami Abou Shahadeh de la Liste arabe unifiée, qui avaient participé au mois de juillet à un colloque virtuel organisé conjointement par Jibril Rajoub (Fatah) et Salah Ahraouri (Hamas) contre le projet d’extension de souveraineté israélienne. Une semaine plus tard, le même Sami Abou Shahadeh participait en zoom à un colloque « Palestine Expo » organisé à Londres, destiné à renforcer les campagnes de boycott et de délégitimation internationale de l’Etat d’Israël. Ce colloque était organisé par l’organisation islamique « Les amis d’Al-Aqsa », proche des Frères Musulmans et du Hamas, basée dans la capitale britannique.

Pour leur « défense » Ayman Oudeh et Abou Sami Shahadeh s’étaient défaussés, le premier expliquant qu’il s’était agi d’une réunion pour la « réconciliation inter-palestinienne » et le second arguant qu’il agissait « en faveur de la justice et des droits de l’homme « …

Dans sa réponse consternante, la commission de l’éthique écrit notamment : « Dans les deux cas, la participation à ces événements constitue l’expression de prises de position politiques dans le cadre du travail de ces députés et nous n’avons donc pas à interférer sur cette question ».

L’organisation Betzalmo a réagi en écrivant : « Il s’agit d’un éclipse totale de la commission de l’éthique. Comment peut-elle décréter que la présence à un colloque d’organisations terroristes ou de boycott serait un acte légitime ?! Il est légitime d’oeuvrer en faveur de la paix mais pas d’assister à des réunions avec des organisations terroristes ! Cette décision de la commission donne le feu vert à la poursuite du soutien au terrorisme et au boycott de la part de députés de la Knesset ! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90