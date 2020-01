Deux choses me chagrinent dans le langage francophone en Israël. On entend trop souvent : « Je vais à la Mer Morte » et « Je vais au Mur ». A part ça tout va bien, enfin presque. C’est toujours blessant d’entendre ces dénominations. Nous sommes nombreux, amoureux de ces endroits, à systématiquement rectifier : on voyage à Yam Hamela’h et on prie au Kotel. Hélas, le monde n’entend pas toujours. Le miracle s’est produit il y a quelques jours. J’ai le sentiment que le combat, au moins pour l’une de mes deux contrariétés, est en passe d’être gagné. En effet, entre la mer statique et le désert immobile, cachée derrière les usines de sel, on vient de découvrir la vie ! Et quelle vie ! Une rivière de diamants. Un fleuve secret jusqu’alors inconnu. Une merveille de la nature aussi envoûtante que dangereuse d’accès. L’eau (les diamants) y coule en abondance, gaiement, bruyamment, pleine d’insolence, en plein milieu d’un Canyon à faire pâlir John Wayne lui-même. Les plus grands acteurs de western du monde auraient rêvé de tourner sur place. L’information est de taille, elle risque d’attirer une fois de plus une avalanche de curieux et surtout de caméras du monde entier prêtes à dévoiler ce nouveau côté caché de la nature israélienne. Mais surtout, en finir avec le nom de Mer Morte. Et là, je souris.

Le joyau d’Israël c’est cette sensation qu’ici on sera sans cesse surpris, ébahi de ces secrets enfouis durant des dizaines d’années et qui apparaissent au grand jour, par un beau matin d’hiver. Que ce soit le gaz, le pétrole, la hi tech, l’agriculture ou la médecine…Israël éclaire le monde, injecte sans cesse l’eau qui coule dans les veines du désert.

On voudrait souvent s’arrêter aux guéguerres politiques qui semblent rythmer notre quotidien. Israël c’est bien plus que tout cela !

Pour en revenir au Kotel, je ne désespère pas. Je sais que les tunnels du Kotel ont déjà aidé à rectifier cette appellation tellement réductrice de Mur quand on parle de l’endroit le plus à l’écoute de notre âme. Et puis, cette ‘’âme’’ sonne aussi un peu faux. ‘’Nefesh’’ sonne tellement plus juste, tellement plus vrai…

Hormis le nouveau Canyon secret de Yam Hamela’h et le Kotel même, Mosaïques 2 est enfin disponible partout en Israël. Si vous avez aimé le premier vous allez adorer le deuxième. Tout ne va pas vous faire sourire, vous serez peut-être aussi choqués, sûrement émus… jamais indifférents !

Merci pour l’accueil inespéré que vous avez accordé à ce nouveau compagnon imprévisible mais indispensable.

Avraham Azoulay

Image par Matthijs van der Ham de Pixabay