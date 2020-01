Les dirigeants du parti Otsma Yehoudit se sont réunis dimanche et lundi pour discuter de la suite concernant leur participation ou non aux prochaines élections. Depuis le ralliement du rav Raphy Peretz à Yamina, Otsma Yehoudit restée seul faisait l’objet d’appels publics et de pressions – notamment du Premier ministre – afin qu’ils renoncent à se présenter et ne fassent pas perdre près de 80.000 voix à la droite. Tous les sondages leur accordaient autour de 2% des voix, pas assez pour franchir le seuil d’éligibilité.

Lundi soir, Itamar Ben-Gvir a donné une conférence de presse lors de laquelle il a annoncé qu’en dépit des pressions et de nombreuses propositions qui lui ont été faites, Otsma Yehoudit reste en course « pour assurer la victoire du bloc de droite »! Le slogan de campagne d’Otsma Yehoudit – emprunté à Avigdor Lieberman – sera « Une parole est une parole », allusion au rav Raphy Peretz qui a rompu son engagement avec Otsma Yehoudit.

Au nom du bloc de droite, Micky Zohar (Likoud) a regretté qu’à cause de cette décision, des dizaines des milliers de voix de droite iront à la poubelle et a déclaré que « la gauche et les médias remercieront et applaudiront Itamar Ben-Gvir pour leur avoir offert le pouvoir sur un plateau ». Il a accusé Ben-Gvir et les dirigeants d’Otsma Yehoudit « d’avoir fait le choix de l’irresponsabilité au lieu de se retirer de la course dans l’honneur ».

Photo Amir Lévy / Flash 90