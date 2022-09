En 2013, Adva Bitton est en voiture sur une route de Samarie avec ses enfants. Des terroristes palestiniens ont jeté des pierres sur son véhicule entrainant une collision avec un camion. La petite Adèle, alors âgée de deux ans, est grièvement blessée.

Elle survivra mais sera handicapée à 100%. Commence alors un très long et très difficile combat pour la petite fille et pour ses parents Adva et Raphi. Pendant un an et demi, l’enfant ne connaîtra que les lits d’hôpitaux… Moins de six mois après avoir retrouvé son foyer, Adèle est hospitalisée dans un état critique pour une infection pulmonaire dont elle décédera en 2015.

Les terroristes responsables de sa mort ont été arrêtés et jugés à des peines d’emprisonnement.

Il y a quelques temps, Adva Bitton, la mère d’Adèle, a reçu un SMS laconique dans lequel on l’informait que »des éléments nouveaux avaient été apportés au dossier ». Dans un premier temps, elle n’a pas vraiment accordé d’importance à ce drôle de message. Mais lorsqu’un proche impliqué dans l’affaire a reçu le même message, ils ont demandé des éclaircissements et il s’est avéré que l’un des terroristes s’apprêtait à passer devant la commission de remise des peines en vue de sa libération avancée. Ce débat doit avoir lieu lundi prochain.

»La manière de nous annoncer la nouvelle est complètement surréaliste », s’indigne Adva Bitton, »Je me serais attendue à davantage de précautions et de compassion dans un cas pareil face à une famille endeuillée qui reçoit une nouvelle qui va changer sa vie ».

Le terroriste concerné était mineur au moment des faits et a écopé d’une peine de 15 ans d’incarcération.

La famille Bitton se lance désormais dans une lutte pour que justice soit rendue à leur fille. Adva a déposé un appel devant la commission de remise des peines et elle se présentera elle-même à la prison de Megido, où le terroriste est incarcéré. »Pourquoi ces terroristes pourraient obtenir une remise de peine de 6 ans? C’est scandaleux! Il ne s’agit pas d’une question politique de droite ou de gauche, dans n’importe quel pays normal, on ne libère pas des meurtriers. Ces personnes ont une vingtaine d’années, s’ils sortent et ils reprendront des activités terroristes. Ils reviendront dans leur village, le sourire aux lèvres, accueillis en héros. C’est la fin de notre force de dissuasion en pleine vague de terreur ».

Adva Bitton préfère ne pas se faire trop d’idées afin de ne pas être décue: »Je viendrai avec ma vérité et l’espoir que tout ira bien ».