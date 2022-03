D’après les chiffres du bureau central des statistiques, le salaire moyen en Israël a augmenté en 2021 et se chiffre à 11773 shekels par mois. Sur toute l’année qui vient de s’écouler, cela correspond à une croissance de 2.3% par rapport à 2020.

Le secteur où l’augmentation est la plus importante reste la Hi-tech avec un salaire moyen de 26494 shekels par mois. Ce chiffre est en hausse de 6.5% par rapport à 2020.

En dehors de la Hi-tech, le secteur dans lequel on peut gagner le plus est celui de la science et des télécommunications avec un salaire moyen de 25729 shekels par mois en 2021.

Quant aux secteurs qui rapportent le le moins, ils restent les services d’hébergement et de restauration avec un salaire mensuel moyen de 5388 shekels, soit à peine plus que le salaire minimum qui est de 5300 shekels.