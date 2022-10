Le rappeur Kanye West est en train de perdre progressivement tous ses contrats les plus juteux. Les grandes marques lui retirent le droit d’être leur image depuis qu’il a tenus à plusieurs reprises, ces dernières semaines, des propos antisémites.

Au début du mois, le rappeur à la notoriété mondiale, avait publié sur Instagram un échange houleux qu’il avait eu avec une autre star, Puff Daddy. Il lui avait lancé: « Je vais t’utiliser comme exemple pour rappeler au peuple juif, qui t’a dit de me contacter, que personne ne peut me menacer ou m’influencer ». Quelques jours plus tard, il a diffusé sur Twitter un post dans lequel il déclarait vouloir »faire la guerre aux Juifs ».

Les réseaux sociaux Twitter et Instagram suspendent alors les comptes de Kanye West. Ce dernier a alors jugé que »les médias juifs » l’ont bloqué.

Il a ensuite développé une théorie selon laquelle »les Juifs possèdent la parole afro-américaine. Que ce soit parce qu’on porte un tee-shirt Ralph Lauren, ou parce qu’on signe tous avec un label de production de disques, qu’on a un manager juif, ou qu’on signe avec une équipe de basket juive, ou qu’on fait un film avec une plateforme juive comme Disney ».

Vendredi dernier, le groupe français Kering, propriétaire de la marque de luxe Balenciaga a annoncé qu’il cessait de travailler avec le rappeur qui avait défilé pour la marque à Paris début octobre.

La rédactrice en chef du fameux magazine Vogue a déclaré qu’elle n’avait »plus aucune intention de travailler avec lui ».

Aujourd’hui, on apprend que la marque Adidas a également décidé de stopper sa coopération avec le rappeur. Il y a quelques jours, alors que l’équimentier allemand avait annoncé réfléchir à cette sanction, la Ligue Anti-Diffamation, avait réclamé qu’il rompe sans attendre son contrat avec l’artiste. Notons que c’est grâce à cette collaboration avec Adidas que Kanye West était entré dans le classement Forbes des milliardaires du showbiz américain. »Nous n’avons aucune tolérance envers l’antisémitisme quelle que soit sa forme ou tout propos haineux. Les dernières déclarations de Kanye West sont inadmissibles, remplies de haine, dangereuses et contreviennent aux valeurs de la société », a publié Adidas.