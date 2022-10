L’opération menée à Naplouse cette nuit a été un succès. Les soldats et combattants du commando de la police Yamam ont mené à bien leur mission, et aucun blessé n’est à déplorer dans les rangs israéliens.

Les forces de Yamam sont entrés à pied dans la planque des terroristes, là où ils se réunissaient et où ils préparaient leurs explosifs. Le lieu a été détruit par les combattans israéliens. Parmi les terroristes éliminés se trouvent le chef de »La fosse aux lions ».

Contrairement à ce qui a été raconté par les Palestiniens, les soldats israéliens n’ont pas affronté les services de sécurité de l’Autorité palestinienne qui ne sont arrivés sur place qu’une fois que l’opération était terminée. Par ailleurs, si des drones armés israéliens ont bien survolé les lieux cette nuit, aucun n’a eu à intervenir, là encore contrairement aux informations véhiculées par les Palestiniens.

Le parti Balad, actuellement représenté à la Knesset et que la Cour suprême a autorisé à se présenter aux prochaines élections, a condamné l’action de Tsahal à Naplouse: »Ce qui s’est passé cette nuit à Naplouse est un crime de guerre et un acte terroriste en tout point. Nous appelons à mettre un terme au siège de Naplouse. Nous continuerons à agir pour la création d’un Etat palestinien et pour mettre fin au régime d’occupation et au suprémacisme juif ».

Le ministre de la Défense Benny Gantz s’est félicité de l’opération et a déclaré: »Ceux qui pensent nous nuire termineront soit en prison soit au cimetière ».