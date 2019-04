Parmi les nombreuses visites qu’il a effectuées lors de son séjour, le président brésilien a rencontré le directeur-général de l’organisation humanitaire Ihoud Hatzalah, Moshé Teitelbaum. Ce dernier a dit au président brésilien qu’ Ihoud Hatzalah arrive à étendre ses activités à l’étranger, à créer des réseaux identiques et à servir d’exemple de mobilisation communautaire au service de la santé et de la vie.

Jaïr Bolsonaro s’est dit très impressionné par l’engagement de ces bénévoles ainsi que par les moyens technologiques dont dispose l’organisation pour venir en aide très rapidement lors d’accidents ou de catastrophes. Il a demandé à ses conseillers présents d’étudier les possibilités de créer ce modèle à travers le Brésil.

Cette rencontre entre le président brésilien et l’organisation Ihoud Hatzalah s’effectuait dans le cadre d’une décision du gouvernement israélien qui avait choisi de présenter à Jaïr Bolsonaro huit organisations ou start-up israéliennes, chacune leader dans un domaine différent.

Ihoud Hatzalah dispose déjà d’une antenne au Brésil, composée de bénévoles dans des communautés juives locales.

Après la visite du président brésilien, Moshé Teitelbaum a déclaré : « J’ai ressenti beaucoup de fierté à présenter les activités d’Ihoud Hatzalah en Israël au président de l’une des grandes puissances du monde et à lui montrer nos capacités d’innovation. J’ai été très touché par l’intérêt qu’il a manifesté à notre action, ce qui montre que ce qui paraît évident aujourd’hui pour nous Israéliens, ne l’est pas encore pour tout le monde. Je vois comment d’année en année nous arrivons à élargir le cercle de nos bénévoles qui n’ont d’autre but que de sauver des vies et je suis très fier que notre exemple soit copié ailleurs dans le monde ».

Photo Ihoud Hatzalah