Question 1 :

Cher Rav, en présence de combien d’arbres doit-on réciter la « Birkat Haïlanot (bénédiction sur les arbres) » pour être quitte ?

Réponse :

Certains décisionnaires, se fondant sur l’enseignement des Maîtres du Talmud (Traité Bérakhot 43b ) selon lequel quiconque » sort durant le mois de Nissan et observe des arbres en fleurs » se doit de réciter la bénédiction » Béni sois-Tu …qui n’a rien omis dans Son monde et y a créé …de bons arbres pour en faire profiter les hommes « , déduisent de l’emploi de ce pluriel que cette bénédiction ne peut être récitée qu’en présence d’au moins deux arbres en fleurs, tous deux pouvant appartenir à la même espèce, sans que l’on soit dans l’obligation de se mettre en quête de deux arbres d’espèces différentes.

Cependant, d’autres décisionnaires sont d’un avis différent et stipulent que cette bénédiction peut être toute entière récitée en présence d’un seul et même arbre en fleurs. Ainsi auraient agi, selon des témoins dignes de foi, le Rav Moché Feinstein et le Rav Shlomo Zalman Auerbakh zatsa »l.

Pour conclure, il ressort de ce qui précède que même s’il est bien a priori de réciter cette bénédiction en présence de nombreux arbres (selon le ‘Hida), ou tout au moins de deux, si cela se révèle impossible, il sera possible de la réciter en présence d’un seul arbre.

Question 2 :

Est-il possible de réciter la » Birkat Haïlanot » en présence de n’importe quel arbre ?

Réponse :

Les décisionnaires stipulent que cette bénédiction doit être récitée exclusivement en présence d’arbres fruitiers, à l’exclusion des arbres stériles ou d’ornement.

Elle pourra être récitée en présence d’un citronnier, et ce bien que son fruit ne soit pas généralement consommé à ce titre. En effet, le citron faisant partie intégrante de notre alimentation, par exemple sous forme de jus, il est possible d’appliquer aux citronniers les mots de la bénédiction » de bons arbres pour en faire profiter les hommes « .

Elle pourra pour la même raison, selon certains décisionnaires, être récitée en présence de rosiers en fleurs, dès lors que les pétales de roses sont comestibles sous forme de confiture, et que nous tirons profit de leur bonne odeur. Cependant, d’autres décisionnaires n’ayant pas fait état de cette opportunité, il semblerait qu’ils n’y souscrivent pas, et c’est pourquoi l’on préfèrera s’abstenir et choisir un autre arbre fruitier pour réciter la bénédiction.

Il est important d’autre part de noter que le texte du Talmud précité stipule que la bénédiction doit être récitée en présence d’arbres en fleurs. Qu’en est-il d’un arbre ayant perdu ses fleurs et dont les fruits ont commencé à pousser sans cependant être déjà arrivés à complète maturité ? Ce cas est l’objet d’une controverse parmi les décisionnaires. Selon le Péri Mégadim, dans le sens duquel s’exprime le Michna Béroura et à l’opinion duquel se conforme la coutume en vigueur dans les communautés de rite ashkénaze, il sera possible, a posteriori, de réciter la bénédiction en présence d’un tel arbre s’il est désormais impossible d’en trouver un autre réellement » en fleurs « .

D’autres décisionnaires, tel le Rav Ovadia Yossef zatsa »l sont d’un avis contraire et stipulent que l’on ne peut réciter la bénédiction sur un arbre ayant perdu ses fleurs.

Cependant, tous sont d’accord pour dire qu’il est possible de réciter la bénédiction en présence d’un arbre en fleurs sur lequel apparaissent simultanément des fruits.

Question 3 :

Est-il possible de réciter la » Birkat Haïlanot » en milieu urbain ?

Réponse :

Le texte du Talmud précité ayant précisé que celui qui « sort durant le mois de Nissan se doit de réciter la bénédiction etc. « , certains décisionnaires en déduisent que cette bénédiction ne peut être récitée qu’après être sorti de la ville. Cependant, d’autres décisionnaires, se fondant sur des sources différentes tiennent cela pour superflu. Le Rav Ovadia Yossef zatsa »l, pour sa part, est d’avis que si cette sortie hors de la ville occasionne une perte de temps généralement consacré à l’étude de la Thora, mieux vaut s’abstenir et réciter la bénédiction intra-muros.

Rav Azriel Cohen Arazi

