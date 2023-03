Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, participait à une rencontre avec la communauté juive de Rome, lorsqu’il a appris la nouvelle de l’attentat à Tel Aviv.

« Il y a eu une nouvelle attaque terroriste au cœur de Tel-Aviv ce soir. Nous envoyons, tout d’abord, nos vœux de prompt rétablissement aux blessés, et nous renforçons les forces de sécurité et la police qui combattent les terroristes ce soir et tous les jours. Nous continuerons à bâtir notre nation et à approfondir nos racines, et à bâtir notre avenir commun en tant que frères et sœurs », a déclaré le Premier ministre depuis Rome.

Il a chanté l’Hatikva avec l’assistance après que la nouvelle de l’attentat a été publiée.

Dans l’entourage du Premier ministre, on affirme que, pour l’heure, le programme de sa visite officielle en Italie se poursuivra normalement et qu’il reste informé en permanence de la situation en Israël. »Nous ne nous soumettrons pas au terrorisme », a-t-on affirmé.

האירוע ברומא עם הקהילה היהודית נמשך ונתניהו מקבל עדכונים תוך כדי על הירי בת"א. pic.twitter.com/zyU3d28Plo — Yanir Cozin – יניר קוזין (@yanircozin) March 9, 2023

Des témoins ont raconté avoir entendu huit coups de feu. Le terroriste a ouvert le feu sur des passants près d’un restaurant, rue Dizengoff, à Tel Aviv, faisant trois blessés.

Les forces de sécurité sont toujours à la recherche du complice du terroriste. Le maire de Tel Aviv, Ron Houldaï a appelé les habitants de la ville à rester chez eux et à mettre un terme aux manifestations dans les rues contre la réforme judiciaire jusqu’à ce que le calme soit garanti.