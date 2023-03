Le terroriste qui a perpétré l’attentat ce soir (jeudi) à Tel Aviv, blessant trois personnes, était âgé de 23 ans et était originaire de Nil’in dans la banlieue de Ramallah.

Il était affilié au Hamas et avait déjà purgé deux peines de prison en Israël pour détention illégale d’armes. Il ne possédait pas de permis de travail en Israël. Les forces de sécurité sont en train d’enquêter pour savoir quand et comment il a pu passer la barrière de sécurité et s’introduire à Tel Aviv.

Ce soir, à Djénine, on célèbre le terroriste: »Shahid, repose en paix, nous allons continuer l’opposition ». Des bonbons sont distribués dans les rues de Naplouse.

Un des cadres du Djihad islamique a déclaré: »Cet acte témoigne de l’échec de la politique de l’occupant et de son système de sécurité et montre la conscience du peuple palestinien et sa foi dans l’opposition jusqu’à la libération ».

Le porte-parole du Hamas a aussi réagi: »L’attentat rue Dizengoff au centre de Tel Aviv est la première réponse aux crimes de l’occupant sioniste, dont le dernier est l’élimination de trois jeunes (ce matin à Djénine, ndlr). Les héros de l’opposition en Cisjordanie continueront à faire des attentats de qualité et des actions héroïques ».