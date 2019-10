C’est a une large majorité que le Parlement tchèque a adopté un texte fort dénonçant l’antisémitisme, l’antisonisme et le boycott d’Israël. Le texte avait été présenté suite à une série d’actes antisémites en Europe, le dernier en date ayant été l’attentat près de la synagogue de Helle en Allemagne. Le résultat du vote a été sans appel: 120 voix pour et 20 opoosants.

La texte dit notamment: « Nous dénonçons avec vigueur toute forme d’antisémitisme, y compris contre l’Etat d’Israël, ainsi que toute tentative de négation de la Shoah. Nous repoussons toute remise en cause du droit à l’existence de l’Etat d’Israël et de son droit à la légitime défense. Par ailleurs nous dénonçons tout appel au boycott d’Israël, en Tchéquie ou dans le cadre de tout forum international. Nous appelons le gouvernement tchèque à s’opposer à toute forme d’antisémitisme et boycott d’Israël et à s’opposer à toute aide financière à des organisations appelant au boycott d’Israël, que ce soit de la part de l’Union européenne, de l’Onu ou d’autres institutions internationales. Nous demandons au gouvernement de renforcer la lutte contre l’antisémitisme en Tchéquie et dans la zone de l’Union européenne et d’assurer la protection des personnes et des biens susceptibles d’être les cibles d’attaques antisémites… ».

L’ambassadeur d’Israël à Prague, Daniel Meron, qui a joué un rôle dans l’initiative, s’est félicité de ce vote: « Je remercie le Parlement tchèque qui a pris la décision de condamner l’antisémitisme et le boycott d’Israël. Nous assistons à un nouvel exemple de cette amitié si particulière qui lie Israël et la Tchéquie ».

En cela, le Parlement tchèque a suivi et élargi encore l’exemple du Bundestag allemand qui au mois de mai avait adopté une motion dénonçant le boycott académique et culturel d’Israël, l’incluant dans la catégorie de l’antisémitisme. Le texte appelait aussi le gouvernement fédéral à cesser de financer des ONG qui appellent au boycott d’Israël. Le texte avait également été adopté à une très large majorité.

