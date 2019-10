C’est une chance ! Très prochainement en Israël, Guy Mardel, reviendra sur scène pour nous faire profiter d’une formule qui a déjà fait ses preuves durant de nombreuses années, en un lieu mythique, le Chorus Café de Paris.

Au cours de la soirée, nous parcourrons avec Guy et ses musiciens le riche répertoire des chansons des années 60-70, une période que l’on a également appelée la période « Âge tendre » ou « Salut les Copains », ou encore « Les années Yéyé ». Aujourd’hui encore, qui ne connaît pas ces chansons, de Claude François à Julien Clerc, en passant par Christophe, Hervé Villard, ou Jean Ferrat…

Chanter fait du bien, chanter rend heureux, et chanter en chœur parmi un public, entraîné sur scène par un artiste de charisme, à l’énergie intarissable et au sourire charmeur, est une expérience qui ne peut que nous réjouir.

Il est toujours bon de temps en temps de revenir sur les chansons du passé dans un élan collectif et joyeux !

Mais pour ceux qui n’étaient pas là, qui est Guy Mardel ?

Il a commencé sa carrière vers l’âge de 18-19 ans, et forgé sa célébrité en chantant ce qui deviendra un grand succès, « N’avoue jamais » à l’Eurovision. L’album s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires.

Après avoir accompagné en tant que chanteur, alors qu’il était encore étudiant en droit, son ami Claude François en tournée, et avoir reçu de nombreux prix dans des festivals de la chanson à travers le monde, Guy se lance dans la production télé dans les années 70, notamment avec l’émission « Sport en fête » ainsi que dans la production musicale.

En 86, il lance le Chorus Café à Paris, restaurant avec animations en chansons françaises des années 60-70.

Guy constitue alors une équipe avec Marco Benetasse (musicien et chanteur qui nous a rejoint récemment en Israël), Daniel Levy, et d’autres excellents musiciens, et, fort de la création et l’appui des nouvelles radios de l’époque, Nostalgie ou Chérie FM, le succès du restaurant ne se fait pas attendre et durera 29 ans.

Chaque soir un public nombreux se presse pour y dîner, chanter avec Guy Mardel, et danser jusqu’au cœur de la nuit.

« Ce fut une expérience fabuleuse d’abord car j’étais le chanteur qui a chanté le plus en France pendant ces 23 années, puisque je chantais alors 300 jours par an. Il y a eu à l’époque des rencontres artistiques formidables », raconte Guy, toujours enthousiaste à l’évocation de cette partie de sa vie.

« Le Chorus a vu affluer les plus grosses personnalités du show business telles que Gilbert Montagné, Johnny Hallyday , George Benson, Enrico Macias, Claude Lelouch, Gilbert Bécaud, Sean Connery, et bien d’autres. »

Aujourd’hui Guy Mardel vit à Jérusalem avec sa famille.

La musique et la chanson sont toujours sa passion, et il a eu à nouveau envie de monter sur scène et d’en faire profiter à la fois son public francophone qui a fréquenté ce lieu à Paris, mais aussi les anciens olim de France qui n’ont pas eu cette chance mais apprécient toujours ces « classiques » de la chanson française.

Tous sont invités à chanter avec Guy et ses musiciens, les 18, 24 et 26 novembre à Netanya, Jérusalem et Tel-Aviv.

Réservations : 073-2160486

En ligne : www.culturaccess.com