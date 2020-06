Le New Israël Fund a lancé une campagne de collecte de fonds sur JustGiving pour aider des organisations israéliennes qui combattent l’extension de loi israélienne en Judée-Samarie. Il s’agit de Shalom Akhshav, Zazim et Omedim Beya’had. Il s’agit d’une grave ingérence étrangère dans la politique israélienne car le NIF est largement financé par des Etats, institutions et organisations européens. Sous couvert d’activisme en faveur de « la démocratie, de la justice et de l’égalité », le NIF lutte directement ou à travers d’une multitude d’organisations – juives et arabes – pour diminuer au maximum le caractère juif de l’Etat d’Israël et insuffler à la société des valeurs étrangères au judaïsme.

Photo illustration