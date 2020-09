Dimanche matin, il avait menacé de le faire, quelque heures plus tard il l’a officiellement annoncé, avant même la réunion du conseil des ministres : le ministre de la Construction et du Logement Yaakov Litzman a présenté sa démission au Premier ministre. Yaakov Litzman avait averti qu’en cas de décision de confinement généralisé il quitterait le gouvernement.

Dans son annonce, le ministre dénonce le fait que la décision de confinement ait été prise par le coordinateur national du Corona, Prof. Rony Gamzou, « sans égard pour les fêtes juives de tichri et pour les centaines de milliers de fidèles qui veulent prier ». Yaakov Litzman souligne qu’il a demandé depuis des semaines sur la nécessité d’une confinement avant les fêtes afin de l’alléger durant la période de Roch Hachana à Yom Kippour, mais qu’il n’a pas été entendu.

Le Premier ministre a réagi par un communiqué : « Je déplore profondément la décision du ministre Yaakov Litzman de quitter le gouvernement. J’ai beaucoup d’estime pour lui et je respecte son choix. Nous devons avancer, prendre les décisions qui s’imposent pour l’Etat d’Israël en cette période de Corona et c’est ce que nous ferons dans la réunion du gouvernement ».

Yaakov Litzman continuera à occuper un siège de député et on ne sait pas encore qui le remplacera au ministère Construction et du Logement.

Le ministre de l’Intérieur Arié Dery, le ministre de la Santé Yuli Edelstein ainsi que les président de la Knesset Yariv Levin ont tous trois exprimé leur regret de cette décision.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90