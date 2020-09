Lors du conseil des ministres destiné à fixer les modalités du confinement général, le ministre de la Justice Avi Nisenkorn et le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit ont dit aux membres du gouvernement qu’il serait impossible de limiter les manifestations qui se déroulent à la rue Balfour. Le ministre de la Justice a notamment dit qu’un gouvernement « ne peut pas empêcher que l’on manifeste contre lui », oubliant que beaucoup d’autres activités bien plus importantes seront quant à elles interdites.

Ces propos ont provoqué des réactions parmi les ministres, notamment David Amsellem et Amir Ohana. Le premier a attaqué le conseiller juridique du gouvernement : « Tout ce qui vous intéresse ce sont les manifestations (contre le Premier ministre) et non pas la santé. Comment osez-vous comparer la tenue de ces manifestations et le maintient des activités de la Knesset ?? ».

Le ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana a estimé qu’il fallait traiter les manifestations de la même manière que tous les autres types de rassemblements.

Les vifs échanges entre les protagonistes ont été interrompus par le ministre de la Santé Yuli Edelstein qui a les a appelés à « laisser de côté les questions politiques » : « Les manifestations doivent être vues sur le plan de la santé publique. Il faut que les professionnels de la santé donnent leur avis sur la question mais moi, je je ne mêlerai pas de ces débats. Le directeur-général du ministère de la Santé doit élaborer un modèle et nous irons d’après cela ».

Le coordinateur national du Corona, Prof. Rony Gamzou, a également donné son avis : « Il y a le droit de prier, et il y a le droit de manifester. De même que nous limitons la liberté de prier, il faut limiter le droit de manifester. Un rassemblement est un rassemblement. Si nous devons élaborer un modèle, nous le ferons ».

