Le ministre de l’Alya et de l’Intégration, Ofir Sofer (Hatisonout hadatit), s’est rendu aujourd’hui au standard téléphonique de son ministère et a lui-même répondu à certains appels d’olim, en particulier concernant les possibilités d’oulpan.

L’un des problèmes rencontrés par les olim hadashim est de trouver un oulpan pour apprendre l’hébreu. En effet, ces derniers temps, le nombre de classes d’oulpan était insuffisant pour répondre à la demande.

Le ministère de l’Alya et de l’Intégration a décidé d’octroyer une enveloppe de 20 millions de shekels qui permettra de distribuer des bons aux olim qui pourront s’inscrire, sans payer, dans des oulpan privés, reconnus par le ministère.

Le ministre Sofer a insisté sur l’importance d’apprendre la langue lorsque l’on s’installe en Israël et a expliqué que c’est la raison pour laquelle la problématique des oulpan était pour lui l’une des plus urgentes à traiter.

»Je suis content que nous ayons trouvé un financement pour les bons destinés à des milliers d’olim hadashim qui ont fait leur alya cette année. J’ai décidé de m’occuper tout de suite de la problématique des oulpan dès que je suis entré en fonction et nous avons trouvé une solution rapide. Ces bons vont aider des milliers d’olim à apprendre l’hébreu et faciliter leur intégration et leur entrée sur le marché du travail en Israël », a déclaré le ministre.