Le ministère de la Défense a signé des accords avec cinq chaînes de distribution alimentaire dans le but de fournir des paniers de nourriture à 350.000 personnes âgées les plus en difficulté à travers le pays à l’approche de la fête de Pessah’. La liste de ces personnes a été fournie par le ministère des Affaires sociales. Le montant total de ces paniers est évalué à 40 millions de shekels. Ces paniers comprendront notamment des matsot, de la farine de matza, de l’huile, du sucre, du vin, du café, du thé, des gâteaux et des épices.

Penina Yehezkel, responsable logistique au Département des achats du ministère de la Défense a remercié les cinq grands groupes pour avoir accepté immédiatement cette mission de solidarité malgré le délai court et les fortes contraintes qu’ils subissent actuellement du fait de la crise du Corona. Il s’agit de Rami Lévi, Yeinot HaBitan, Shufersal, Shouk Haïr et Victori.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90