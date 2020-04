Après la scission de Gesher (Orly Lévy-Abécassis) avec Avoda-Meretz, voilà que le petit tandem de gauche se sépare lui-aussi. Le président du Parti travailliste Amir Peretz a fait part à son homologue de Meretz, Nitzan Horowitz, de la fin de l’alliance conclue avant les dernières élections! Peretz l’a annoncé à la commission d’organisation de la Knesset et désormais, l’ancien groupe Avoda-Gesher-Meretz sera représenté par trois partis différents à la Knesset: Gesher (Orly Lévy-Abécassis) Avoda (Amir Peretz, Itzik Schmuli, Meirav Michaeli) et Meretz (Nitzan Horowitz, Tamar Sandberg et Yaïr Golan, ce dernier étant lui-même issu du parti Israël Démocratique d’Ehoud Barak).

Cette décision du président travailliste pourrait être due à son intention d’entrer dans un gouvernement d’union.

Le président de Meretz a violemment réagi: « Si Benny Gantz a commis préjudice sur crime et crime sur préjudice, Amir Peretz a quant à lui enterré le Parti travailliste, ce parti qui avait créé l’Etat d’Israël. Peretz et Schmuli ont volé la voix de leurs électeurs et trahi leur confiance et sont en train de ramper vers une gouvernement dirigé par un homme corrompu dans le seul but d’obtenir un job. L’engagement de ne pas rejoindre un gouvernement Netanyahou faisait également partie des accords d’alliance entre le Parti travailliste et Meretz(…) Notre parti continuera à représenter une gauche fière, idéologique et fidèle à ses éelcteurs… ».

Tamar Sandberg (Meretz) a été encore plus virulente à l’annonce faite par Amir Peretz, hier encore son allié politique: « Amir Peretz vient de mettre fin à une honorable carrière politique en se dévoilant comme opportuniste et escroc, et c’est comme tel qu’il sera retenu par l’Histoire. Peretz a trompé ses électeurs, a trompé Meretz et a chevauché sur la gauche israélienne pour finalement obtenir un job misérable dans un gouvernement méprisable. J’appelle Meirav Michaeli à nous rejoindre et de mener avec nous la gauche israélienne à la Knesset ».

Meirav Michaeli, qui s’oppose à toute entrée du Parti travailliste au gouvernement, n’a pas encore annoncé quelle sera son attitude en pareil cas. Elle a indiqué que « c’est la convention travailliste qui décidera si le parti commettra ou non la tragique erreur de rejoindre Binyamin Netanyahou ». La députée a une nouvelle fois demandé la convocation d’une telle convention et a appelé les membres à voter contre une entrée du Parti travailliste dans un gouvernement d’union.

Photo Gili Yaari / Flash 90