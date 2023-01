Le nouveau ministre de la Culture et des Sports, Micky Zohar, a annoncé arrêter le financement de deux projets lancés par son prédecesseur, Hili Tropper.

Ces projets sont »Shabbat Israelite » qui permettait l’ouverture des lieux historiques et touristiques pendant Shabbat et »Roua’h Israelite » qui subventionnait des spectacles et des pièces de théâtre pendant Shabbat dans les villes de périphérie.

Le ministre Zohar a justifié sa décision par la volonté de préserver le statu quo dans le rapport entre la religion et l’Etat, »pour ne pas discriminer tout le public qui observe le Shabbat », a déclaré Micky Zohar.

»Le ministère ne s’ingère pas dans le contenu des organismes qu’ils financent mais la décision du précédent gouvernement d’initier des activités pendant Shabbat n’est pas compatible avec le maintien du statu quo. C’est pourquoi, j’ai ordonné aux équipes du ministère de réévaluer ces programmes. Les musées pourront continuer à être ouverts le Shabbat mais sans financement de l’Etat ».

Ainsi, il ne s’agit pas d’interdire tout événement culturel le Shabbat mais de cesser le financement initié par l’Etat de certaines activités qui se déroulent ce jour-là.

Concrètement, la décision du ministre de la Culture signe la fin de toute une série de représentations culturelles le Shabbat qui étaient financées à 90% par l’Etat sur décision de Hili Tropper.

Guiora Zeltz, le président du conseil régional de la haute Galilée a déploré la décision de Micky Zohar: »Nos habitants doivent pouvoir bénéficier de tous les droits, même s’ils habitent dans des villes laïques. Je crois dans le pluralisme et dans le principe selon lequel, je ne dicte pas aux autres comment ils doivent se comporter pendant leur Shabbat et ils ne m’imposent pas ce que je dois faire pendant mon Shabbat. Une série d’événement destinés à des milliers d’habitants de toute la Haute Galilée vont être annulés. Je demande au ministère de la Culture de revenir sur sa décision et de permettre aux habitants de la périphérie de profiter de sorties culturelles et de vivre suivant leurs convictions. Comme pour l’éducation, nous continuerons sur notre chemin et nous trouverons les financements nécessaires pour ces activités ».

L’ancien minsitre Hili Tropper a exprimé son inquiétude face à la politique de son successeur: »Justement ceux qui considèrent la culture et l’héritage comme importants doivent les rendre accessibles à toute la société israélienne. Le projet permettait à tous de profiter d’activités culturelles et de se relier à notre histoire sans contraintes économiques et chacun suivant ses convictions. Un budget particulier avait été alloué afin de rendre compatible l’entrée sur les sites historiques et culturels aux personnes observant le Shabbat. Quelle tristesse que les portes de ces sites se ferment ».

Benny Gantz a également condamné la décision de Micky Zohar qui »pénalise des centaines de milliers de personnes dans la périphérie et coupent des initiatives qui promeuvent une culture accessible à toute la société et qui rapproche les religieux et les laïcs ».

Sans surprise, Avigdor Liberman a vivement protesté contre le ministre de la Culture qu’il accusé de faire un pas supplémentaire vers une théocratie.

Le ministre du Logement, Itshak Goldknopf (Yahadout Hatorah), a quant à lui, tenu à apporter son soutien à Micky Zohar: »Je félicite mon ami le ministre de la Culture et des Sports, Micky Zohar, pour sa décision de se tenir du côté des personnes qui observent le Shabbat et de ne pas financer les programmes culturels le Shabbat dans le cadre des activités du ministère. L’importance qu’il accorde à ne pas discriminer les personnes qui respectent Shabbat est fondamentale et incarne l’essence même de la préservation du statu quo sur le caractère juif de l’Etat ».