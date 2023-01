Shlomo Balzam, guide et historien de la Shoah, à propos de la cérémonie du souvenir organisée ce jeudi 26 janvier au centre du Bnaï Brith à Jérusalem pour marquer la Journée internationale de la Shoah: » Nous allons parler de retour à la vie des survivants, des enfants cachés. La reconstruction était leur but principal et beaucoup l’ont fait en venant se battre pour l’indépendance d’Israël! »