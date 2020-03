Face aux atermoiements du « cockpit » de Bleu-Blanc, le Likoud a adressé un message ferme à destination de la liste de Benny Gantz: « Alors que que le Premier ministre gère une crise nationale et mondiale sans précédent de manière responsable et avisée, Benny Gantz galope vers un gouvernement minoritaire qui dépendra du parti Balad, de Heiba Yazbaq et d’autres partisans du terrorisme, au lieu de se joindre à un gouvernement d’urgence nationale qui sauvera des vies humaines. Bleu-Blanc a menti effrontément à ses électeurs jusqu’au moment de la fermeture des bureaux de vote. Ils ont promis de ne pas former de gouvernement en s’appuyant sur la Liste arabe unifiée mais c’est exactement ce qu’ils sont en train de faire de manière cynique en piétinant la démocratie et la volonté du peuple. Depuis jeudi, Benny Gantz refuse de se rendre chez le Premier ministre pour parler d’un gouvernement d’urgence nationale. Il refuse de négocier et refuse de reconnaître la gravité du moment ainsi que les résultats des élections: le Likoud est le plus grand parti et 2,5 millions de personnes ont donné leur voix à des partis qui soutiennent Binyamin Netanyahou comme Premier ministre. Il est temps de se ressaisir et de faire preuve de leadership et de responsabilité. Il est temps de former un gouvernement d’urgence nationale qui travaillera pour tous les citoyens d’Israël et sauvera des vies humaines ».

Les dirigeants de Bleu-Blanc, très divisés sur la question, doivent se réunir dimanche dans l’après-midi pour prendre une décision.

Photo Flash 90