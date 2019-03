Le Likoud a saisi jeudi la commission centrale électorale afin qu’elle émette une injonction (Tsav Meni’a – interdiction d’agir) à l’encontre du mouvement Darkenou. Ce mouvement extra-parlementaire est officiellement apolitique mais en réalité, il mène une campagne intensive pour la victoire du parti de Benny Gantz et Yaïr Lapid.

Il faut se rappeler que ‘Darkenou’ a été créé après la défaite de la gauche en 2015, notamment avec le regroupement de deux organisations, V-15 et Kol E’had qui avaient ouvertement fait campagne pour la défaite de Binyamin Netanyahou. Après les élections de 2015, une enquête avait même permis de découvrir que Kol E’had percevait des fonds indirects de la part de l’Administration Obama qui tentait de faire battre Binyamin Netanyahou et le remplacer par un gouvernement israélien plus enclin à faire les concessions souhaitées par le tandem Obama-Kerry.

Dans sa lettre de saisine, le Likoud indique que Darkenou ne s’est pas inscrit auprès du Contrôleur de l’Etat comme organisation active dans la campagne électorale, comme l’exige la loi, malgré le fait qu’il mène une campagne à coup de millions de shekels pour persudaderr des électeurs à voter en faveur du parti Bleu-Blanc de Benny Gantz. Par ailleurs, autre illégalité, Darkenou utilise un fichier de centaines de milliers de citoyens pour envoyer ses messages, ce qui est interdit par la loi de financement des partis politiques.

L’avocat Michaël Devorin au nom du Likoud écrit comme suit à la commission électorale: “Suite à nos investigations, il est maintenant clair que Darkenou entend être un acteur déterminant dans cette campagne électorale en agissant de toutes ses forces pour faire perdre le pouvoir en place et celui qui est à sa tête. Darkenou est la continuation de deux organisations créées lors de la campegne de 2015, V’15 et Kol E’had dans le but déclaré de faire tomber le gouvernement Likoud et faire fagner le centre-gauche. Darkenou piétine la loi sans scrupules et c’est pour cela que nous demandons une injonction urgente contre toutes ses activités lors de cette campagne électorale”.

Darkenou “apolitique”….Photo Yonatan Sindel / Flash 90

Au nom de Darkenou, Poly Bronstein a répondu: “Darkenou est un grand mouvement de terrain qui agit depuis des années, en conformité avec la loi, dans le but de rassembler des populations dans notre société fragmentée. Des centaines de milliers de citoyens, de droite comme de gauche, participent à nos activités, y compris des dirigeants du Likoud, des religieux et des non-religieux, venant des régions du centre comme de la périphérie. C’est justement dans cette époque d’incitation et de division que nous bénéficions de la participation imposante de citoyens de tous horizons politiques qui se reconnaissent dans le même message: “Israël refuse l’extrémisme et l’incitation – Israël veut élire ceux qui entendent rassembler”.

Photo Illustration