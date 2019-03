Six organisations américaines représentant les ‘Palestiniens’ qui vivent aux Etats-Unis ont publié une annonce pour faire part de leur opposition catégorique au plan que le président Donald Trump s’apprête à publier après les élections en Israël.

Elles accusent l’Administration américaine de “porter atteinte aux droits des réfugiés palestiniens en assèchant les sources de financement de l’Unrwa” et elle avertissent que les ‘Palestiniens’ refuseront la démarche de “paix économique” incluse dans le plan, par laquelle l’Administration américaine veut commencer le processus, qui selon eux a pour but de remplacer la création d’un Etat ‘palestinien’ avec Jérusalem-Est comme capitale.

Dans leur annonce, les six organisations expriment leur soutien à l’OLP et dénoncent l’intention américaine qui selon eux vise à remplacer l’OLP et les organisations palestiniennes existantes.

