Lors du conseil des ministres, le gouvernement a adopté à l’unanimité une enveloppe budgétaire de 700 millions de shekels en faveur des localités du Néguev occidental qui sont au front face au Hamas, particulièrement ces huit derniers mois.

Avant le vote, le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait déclaré: “Nous allons adopter un vaste programme qui renforcera la solidité de la résistance civile des habitants de la bordure de la bande de Gaza. Ces 700 millions de shekels seront entièrement consacrés au bien-être et à la protection de ces habitants. Leur résistance remarquable nous permet, aux membres du cabinet et à moi-même, de prendre des décisions de manière réfléchie, de la manière la plus judicieuse et au moment le plus opportun”.

Photo Moshé Shaï / Flash 90