C’est aussi la fête de la résistance à l’oppression et la victoire du monothéisme Juif sur les cultes païens qui dominaient à l’époque.

La terre d’Israël avait été conquise successivement par les empires païens de Syrie et d’Egypte. Plus tard encore ce seront les romains puis les ottomans et les croisés mais il y eut de longues périodes de souveraineté juive sur l’antique terre d’Israël.

Hanoucah vient rappeler un moment de résistance et de libération où le temple de Jérusalem et l’Israël antique ont été reconquis les armes à la main par la petite troupe de Judas Maccabée au détriment de l’empire syro-grec d’Antiochus . Ce combat fut si violent et il y eut tant de morts que l’expression de maccabée pour désigner un mort en est directement issue.

Voici donc que 2 siècles avant notre ère le temple de Jérusalem qui avait été reconverti en temple païen redevenait Juif, le seul endroit au monde où le monothéisme, l’adoration d’un seul Dieu était en vigueur.

Ce sont donc bien les Juifs qui ont lutté pendant des siècles pour que Jérusalem soit en même temps leur capitale, le siège de leur temple vénéré et le centre d’un monde monothéiste.

La dispute sur Jérusalem est venue plusieurs siècles après, les chrétiens commençant par la revendiquer au Moyen Age en même temps que les musulmans.

Il me semble que rappeler ces vérités historiques serait peut-être utile à ce jour.

Tout comme il est utile de rappeler que pas un jour n’a existé une souveraineté arabe ou palestinienne sur Jérusalem.

La disparition la veille de Hanoucah de l’ancien Président américain Georges BUSH nous remémore combien la région moyen-orientale et l’époque demeurent dangereuses.

Souvenons-nous que le terrible dictateur Saddan HUSSEIN avait tenté malheureusement avec l’aide de Jacques CHIRAC de construire la bombe atomique.

Israël avait du détruire le réacteur nucléaire irakien osirak à tammouz en 1981malgré les cris d’orfraie de la communauté internationale .

En 1989 Saddam HUSSEIN qui possédait bien des armes de destruction massive les a utilisées contre les kurdes irakiens en faisant 5000 morts par le gaz à Halabja.

Déjà à ce moment il aurait bien sûr fallu que la communauté internationale abatte ce régime tyrannique et assassin.

Mais il fallut attendre que le même Saddam HUSSEIN décide d’envahir et d’annexer l’Etat voisin du Koweit pour que l’ONU décide enfin d’intervenir grâce à Georges BUSH.

C’est Georges BUSH qui a convaincu François MITTERRAND , Tony BLAIR et l’Arabie Saoudite de l’urgence d’une intervention et de la nécessité vitale de celle-ci avec pour l’essentiel des moyens militaires américains.

A l’extrême gauche et à l’extrême droite y compris dans les démocraties les sympathisants de Saddam HUSSEIN étaient légion.

Les palestiniens quant à eux Yasser ARAFAT en tête étaient ouvertement dans le camp de Saddam HUSSEIN qu’ils ont soutenu jusqu’à la dernière minute.

Souvenons-nous aussi que le peuple israélien a fait montre à cette occasion de son grand courage et de sa résilience.

Attaqués par les scuds de Saddam HUSSEIN alors qu’Israël ne se mêlait pas du conflit les israéliens ont une fois de plus résisté pacifiquement à un agresseur sans foi ni loi.

Grâce à Georges BUSH l’ONU n’a pas connu le triste sort de la SDN qui avait laissé dévorer l’Ethiopie membre de la SDN par l’Italie autre membre de la SDN en 1937.

Grâce à Georges BUSH les exactions irakiennes au Koweit ont cessé et le petit pays a pu retrouver son indépendance.

Grâce à George BUSH les boucliers humains d’extrême gauche , d’extrême droite et tenants de la prétendue cause palestinienne qui se postaient sur les toits de Bagdad pour empêcher l’intervention salvatrice ont été battus.

Hanoucah nous enseigne que l’Histoire n’est jamais terminée et qu’il faudra toujours résister devant les mêmes ennemis ligués contre les démocraties, les Juifs et Israël.

Raphaël Nisand

Chroniqueur hebdomadaire sur Radio Judaïca Strasbourg

Source: Tribune Juive