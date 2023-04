Après avoir participé hier soir (mardi) aux cérémonies de Yom Hashoah à Yad Vashem, Reza Pahlavi, le fils du Shah d’Iran, en visite en Israël, s’est rendu cet après-midi, à Efrat chez la famille Dee.

Il a discuté avec le père de famille, le Rav Léo Dee. Lui et son épouse ont présenté leurs condoléances à la famille qui a perdu pendant Pessah, deux des filles – Maya et Rina, et la mère -Lucy, dans un terrible attentat.

Reza Pahlavi et son épouse étaient, ce matin, au Kotel, accompagnés par la ministre des Renseignements, Guila Gamliel et du Rav des lieux saints, le Rav Shmouel Rabinovitz.

Le Rav Rabinovitz et le secrétaire général du fonds pour l’héritage du Mur Occidental, Mordehaï Eliav, leur ont expliqué l’importance de ce lieu dans la tradition juive depuis des générations et la réalité de la vie dans la vieille ville de Jérusalem où la liberté de culte de toutes les religions est respectée.

Au moment où a retenti la sirène de Yom Hashoah, le fils du Shah d’Iran s’est recueilli sur l’Esplanade du Kotel avec les centaines de fidèles présents. Le Rav du Kotel a récité avec lui un passage des Tehilim et ils ont prié ensemble pour la paix dans le monde et entre Israël et l’Iran.

Reza Pahlavi s’est dit très ému de sa visite au Kotel et il a écrit dans le livre des visiteurs: »Pour la paix, la liberté, le respect de l’être humain, le vivre ensemble. Je bénis les Iraniens et les Israéliens ».