Ce soir (samedi), pour la 13e semaine consécutive, plus de 100000 manifestants sont réunis à Tel Aviv et dans plusieurs autres endroits du pays, pour manifester contre la réforme judiciaire, et ce malgré le gel de la législation annoncé par le Premier ministre, lundi dernier.

Parmi les orateurs de la manifestation à Tel Aviv, se trouve Nathan Netanyahou, le cousin du Premier ministre, dont la mère était juge à la Cour suprême. Il s’est adressé directement à lui sur la scène, rue Kaplan: »Pourquoi souhaites-tu t’enfoncer dans cette folie? Pourquoi conduis-tu à des dommages importants pour l’économie israélienne, contre lesquels des centaines d’économistes chevronnés en Israël et à l’étranger, mettent en garde? Pourquoi portes-tu atteinte au statut international d’Israël et mets-tu en danger nos liens avec nos alliés? Et, peut-être le plus important dans tout ça pour toi, qui es responsable de la sécurité d’Israël: pourquoi nuis-tu de manière fatale, à la motivation et aux capacités de nos meilleurs officiers et combattants de Tsahal, à la résilience nationale et sociale de l’Etat d’Israël? ».

Des manifestants qui ont tenté de descendre sur le boulevard périphérique Ayalon, ont été évacués par la police qui a fait usage de canons à eau.

A la fin d’une semaine qui a marqué des turbulences dans les relations entre Israël et les Etats-Unis, des drapeaux américains ont été aperçus dans la manifestation à Tel Aviv. A Haïfa, c’est un drapeau palestinien qui a été brandi au milieu des tous les drapeaux israéliens.

Une manifestation a également été organisée à Modiin, devant le domicile du ministre de la Justice, Yariv Levin.