Pour la première fois depuis longtemps, le Premier ministre Binyamin Netanyahou perd sa place de champion au sondage de »Qui ferait le meilleur Premier ministre? ».

Dans le dernier sondage en date autour de cette question réalisé par l’institut »Midgam » dirigé par Mano Geva et publié par N12, les résultats ne sont pas bons pour le Premier ministre en exercice: il est ex-aequo avec Lapid et perd son duel contre Gantz.

Ce sondage s’ajoute à ceux publiés la semaine dernière marquant une perte de popularité des partis de la coalition actuelle et en particulier du Likoud au profit du Ma’hané Hamamla’hti de Benny Gantz.

Autre donnée intéressante, au sein des partisans du Likoud sondés, 59% ont affirmé préférer Binyamin Netanyahou et 21% Benny Gantz pour occuper le poste de Premier ministre.

Le sondage publié ce soir reflète aussi, force est de constater, la déception de certains électeurs de droite après l’annonce du gel de la réforme judiciaire. Ces réponses en défaveur du chef du Likoud sont une manière de montrer leur désapprobation de la manière dont ce dernier gère cette crise. Reste à savoir si lorsque l’heure de vérité arrivera, ces déçus du Likoud mettront réellement un bulletin qui n’est pas pour un parti de droite dans l’urne.

A noter aussi que Benny Gantz gagne beaucoup en popularité ces dernières semaines, à l’inverse de Yaïr Lapid qui est très nette perte de vitesse. Ces résultats qui se confirment sondage après sondage révèlent que, malgré l’ambiance tendue et l’impression d’un pays coupé en deux parties irréconciliables, les Israéliens accordent leur confiance davantage à un Benny Gantz ouvert au dialogue et au discours relativement modéré qu’à un Yaïr Lapid, dont les paroles sont clivantes voire haineuses et qui ne cherche en rien à calmer le terrain.