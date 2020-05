L’affrontement feutré entre le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit et le procureur-général de l’Etat par intérim Dan Eldad touche à sa fin avec la « non reconduction » du mandat de ce dernier.

Dan Eldad, nommé au mois de février par le ministre de la Justice Amir Ohana contre l’avis du conseiller juridique, a eu le malheur de « mettre son nez » là où il ne fallait pas, en demandant des informations supplémentaires sur l’affaire Mandelblit-Ashkenazy, close de manière étrange par la Cour suprême sans que l’on ne sache pas trop pourquoi. Dan Eldad avait notamment saisi récemment le Contrôleur de l’Etat pour qu’il ordonne une vérification.

Malgré un conflit d’intérêts évident en raison de prises de position passées, le juge Meny Mazouz, avait décidé il y a quelques jours que le mandat de Dan Eldad ne serait pas rallongé mais également que le ministre ne pourra pas nommer de remplaçant jusqu’à nouvel ordre!’ Le ministre de la Justice Amir Ohana avait demandé – en vain – que le juge Mazouz se déclare incompétent sur cette question, mais en vain.

Voilà donc un élément gênant pour le conseiller juridique du gouvernement qui se voit écarté.

Beaucoup de sourcils se sont haussés et de questions se sont posées depuis la révélation de l’existence d’enregistrements compromettants pour Avihaï Mandelblit alors qu’il était procureur de Tsahal ainsi que des membres hauts placés de la police ou du parquet lors de l’affaire Harpaz qui avait secoué le pays dans les années 2010 et dans laquelle le chef d’état-major de l’époque Gaby Ashkenazy était impliqué. Les demandes répétées de publication de certains enregistrements déterminants ont été rejetées par la Cour suprême.

Dimanche, le conseiller juridique du gouvernement a donc annoncé que Dan Eldad quittera sa fonction lundi et retournera à son poste précédent, à la tête du département économique du Parquet, et que lui-même occupera simultanément les fonctions de conseiller juridique du gouvernement et de procureur de l’Etat jusqu’à la nomination d’un nouveau procureur par le prochain ministre de la Justice!

Ceux qui montent aux barricades au nom de la « défense de la démocratie et de l’Etat de droit » feraient mieux de fouiner là où il le faut réellement….

Photo GPO