Le ministre de la Défense Naftali a donné une conférence de presse lors de laquelle il a pu répondre à de nombreuses questions couvrant toute l’actualité. Concernant l’entrée ou non de Yamina dans la coalition, Naftali Benett ne s’est pas montré très optimiste: « Nous n’avons pas le sentiment que le Likoud se bat pour que nous entrions dans le gouvernement, mais nous souhaitons en faire partie. Nous sommes entrés en politique pour influencer. On nous reproche de vouloir des portefeuilles ministériels significatifs. Je plaide coupable(…)Mais de toute manière, le prochain gouvernement ne sera pas facile pour nous dans de nombreux domaines, et si nous entrons finalement au gouvernement, ce ne sera pas de gaieté de coeur, mais de toute manière ce n’est pas la direction que nous prenons actuellement ».

Le ministre de la Défense a souligné que Yamina veut d’abord voir vers quelle direction ira le gouvernement dans le domaine de la justice et de la souveraineté et souhaite voir si le parti aura une quelconque influence de l’intérieur. « Il n’est pas exclu que nous entrions dans l’opposition et voterons en faveur du gouvernement sur des questions spécifiques » a rajouté Naftali Benett.

Photo porte-parole ministère de la Défense