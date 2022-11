L’accueil réservé aux journalistes israéliens au Qatar est pour le moins hostile dès qu’ils rencontrent des personnes originaires du monde arabe en particulier.

Parmi les Israéliens présents pour la Coupe du Monde, se trouve le comique Guy Hochman. Ce dernier est connu pour ses petits films sur les réseaux sociaux, en compagnie de personnalités politiques, à qui il pose des questions embarrassantes, notamment.

Au Qatar, Hochman a décidé de publier à plusieurs reprises des vidéos où il avoue devant des groupes de personnes arabes qu’il vient d’Israël. La réaction est à chaque fois la même: la répulsion de ses interlocuteurs.

Un des films a fait exception: lors d’un match où l’Iran jouait, il s’est introduit dans la tribune des supporters iraniens, qui l’ont très bien reçu.

Apparemment, ces petits films ne plaisent pas à tout le monde.

Samar D Jarrah, une journaliste américaine suivie sur Twitter par 170000 personnes a publié un clip sur sa page Twitter, produit par Qods News, qui a été vu plus de 160000 fois, dans lequel on voit des images de Guy Hochman lors du Mondial mêlées à des photos de son service militaire en Israël. La légende est une menace à peine déguisée: »Guy Hochman a fait partie de l’unité qui a assassiné des milliers de Palestiniens pendant la première et la deuxième intifada et qui s’est battue pendant des guerres lors desquelles des familles de Gaza ont été assassinées ».

Guy Hochman a partagé cette vidéo sur son compte Twitter avec en commentaire: »Shema Israël ». Il a pris très au sérieux ces menaces et a décidé d’avancer son retour en Israël.

Watch: Guy Hochman, the commander of the 932 Battalion of the Israeli Occupation Army's Nahal Brigade, is presenting himself as a peacemaker at #FIFAWorldCup. More details here.#QatarWorldCup pic.twitter.com/agNtqmuZKM

— Quds News Network (@QudsNen) November 28, 2022