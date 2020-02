En visite en Jordanie, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a exprimé son scepticisme envers le Plan Trump, prise de position peu surprenante pour deux raisons: la politique traditionnelle de l’UE sur le conflit israélo-palestinien et les prises de positions pro-palestiniennes et pro-iraniennes de Josep Borrell par le passé.

Aux côtés du ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi, Josep Borrell a dit. « …La Jordanie et l’Union européenne sont conscientes que le conflit israélo-palestinien est l’un des plus longs, douloureux et complexes de l’histoire de l’humanité. Les tentatives de ces dernières cinquante années (sic) montrent que sans un assentiment de toutes les parties aucun plan de paix ne pourra réussir. Afin de pouvoir avancer, il faut que les deux parties reviennent à la table des négociations(…)Le plan américain remet en question de nombreux paramètres acceptés depuis longtemps par la communauté internationale, comme par exemple les frontières d’avant le 4 juin 1967, la création d’un Etat palestinien dans cet espace etc.(…)La Jordanie joue un rôle primordial dans les efforts de résoudre ce conflit et notamment sur la question de Jérusalem en tant que tutrice des lieux saints (!!). Nous sommes en faveur de la poursuite de négociations en vue d’une solution à deux Etats dans le respect du droit international ».

Josep Borrell continuera son voyage lundi en se rendant à Téhéran.

Inutile de faire du commentaire de texte…

