« Dans ces temps douloureux du terrorisme et de l’antisémitisme, ce tout nouveau Centre Européen du Judaïsme, qui sera inauguré ce mardi par le président Emmanuel Macron, est une forme de résistance, une volonté de faire vivre notre communauté, de la faire rayonner et de l’ouvrir sur le quartier, sur Paris et sur l’Europe », lance Joël Mergui, président du consistoire central, l’instance représentative du judaïsme en France, en faisant visiter ces trois bâtiments, ce dimanche après-midi.

Dans le rush des finitions

C’est encore le rush des travaux de finition. Les peintres apportent les dernières touches. L’asphalte du trottoir sera coulé ce lundi. « Il y a juste les baies de l’entrée qui ne seront pas livrées », regrette l’un des architectes.