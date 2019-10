La plume odieuse de Guidon Lévy (Haaretz) a une nouvelle fois fait couler son fiel. Le journaliste a évoqué la visite du chef de cabinet de l’Autorité Palestinienne Mohamed A-Shtayeh au domicile de la mère de cinq terroristes, donc celui qui avait lancé un bloc de marbre depuis le toit d’un bâtiment sur la tête du soldat Ronen Lubarsky hy »d.

Guidon Lévy s’est une nouvelle fois adonné à une indulgence et à un parallèle insupportables: « Celui qui a lancé un bloc de marbre sur la tête de Ronen Lubarsky n’est ni un assassin ni un terroriste. Il s’oppose de manière violente à l’occupation et il est le fils d’une famille de combattants contre l’occupation. Il a lancé ce bloc de marbre en direction de soldats de l’unité Duvdevan qui avaient fait irruption dans sa maison. Si un Israélien avait fait ce qu’il a fait, on le considérerait comme un vaillant héros qui a combattu l’ennemi avec courage ».

Hormis la haine de soi et de son peuple, le pseudo-journaliste (puisqu’il travestit volontairement les faits) a totalement occulté le fait que cette unité spéciale de Tsahal était à la recherche de terroristes auteurs de tirs contre des Israéliens quelques jours auparavant.

