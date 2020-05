La France fait partie des cinq pays membres du Conseil de sécurité ayant publié un communiqué commun mercredi annonçant qu’ils ne reconnaîtront aucune modification aux frontières d’avant le 4 juin 1967 qui ne soit pas acceptée par les « Palestiniens ». Mais surtout, la France et ces quatre autres pays que sont l’Allemagne, la Belgique, la Pologne et l’Estonie, demandent des négociations tout en fixant déjà le résultat qu’ils désirent: deux Etats avec Jérusalem redivisée et comme capitale des deux Etats.

Merci Paris, Berlin, Bruxelles, Varsovie et Tallin, mais comme le disait Avigdor Hameiri dans son célèbre poème: « Yeroushalaïm, Yeroushalaïm, je ne bougerai plus d’ici! ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90