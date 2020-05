Publication antisémite de l’ayatollah Khamenei

L’ayatollah Ali Khamenei a publié un post virulemment anti-israélien accompagné d’un dessin aux nets relents antisémites.

A l’occasion de la « journée Al-Quds » que l’ayatollah Khomeini avait instaurée en 1979 le dernier vendredi du Ramadan, son successeur a écrit: « Le régime sioniste est l’exemple le plus évident de terrorisme d’Etat. Depuis la politique britannique inhumaine et anti-musulmane qui a permis aux sionistes de contrôler la Palestine, ils ont agi comme une tumeur cancéreuse, poursuivant leurs objectifs en massacrant hommes, femmes et enfants(…)La Rive occidentale doit être armée, comme c’est le cas de Gaza. La seule chose qui puisse réduire les épreuves des Palestiniens est la force. Les compromis n’arriveront pas à réduire la moindre cruauté de cette usurpation sauvage ».

Mais outre cette prose, c’est le dessin qui accompagne ce post qui est particulièrement odieux jusqu’à faire réagir le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo. On y voit des ‘Palestiniens’, des Iraniens et des terroristes du Hezbollah munis de leurs différents drapeaux festoyant et dansant sur l’Esplanade du Temple dans une Jérusalem « débarrassée » des Juifs, sous le titre – pas choisi au hasard – de: « La Palestine sera libérée – La solution finale: Résistance armée jusqu’au référendum ». On y voit également les portraits de l’ayatollah Khomeini, du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et du général Qassem Suleimani éliminé par les Américains.

Mike Pompeo a réagi sur sa page Facebook: « La rhétorique folle et antisémite de l’ayatollah Khamenei ne représente pas l’esprit de tolérance du peuple iranien. Les Etats-Unis condamnent ces propos répugnants et la haine diffusée par l’ayatollah Khamenei. Vous n’avez aucun place sur Twitter ou toute autre plateforme des réseaux sociaux(…)L’ayatollah Khamenei est le plus grand pourvoyeur de fonds du terrorisme international, c’est un antisémite et un négationniste de la Shoah, il finance les terroristes qui s’attaquent à Israël, et aujourd’hui il emploie l’expression nazie de ‘solution finale’. Je pose la question aux nations du monde: est-ce quelqu’un en qui l’on peut avoir confiance concernant les armes de destructions massives? »

